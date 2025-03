Elodie a Verissimo: “Andrea Iannone? È stato colpo di fulmine, abbiamo fragilità in comune”

(Adnkronos) – Dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 all’amore con Andrea Iannone. Elodie, ospite a Verissimo, ha parlato a cuore aperto della sua relazione con il pilota motociclistico, con cui è legata da quasi tre anni.

“Ci amiamo molto, siamo una bella squadra. Ci supportiamo a vicenda è una relazione matura, adulta, fatta di comprensione, di abbracci e di amore”, ha detto Elodie. E sulla loro relazione, ha aggiunto: “Stiamo insieme da tre anni, è la relazione della mia vita. Con Andrea è stato un colpo di fulmine, io di solito ci metto un po’ per capire. Era un momento in cui non volevo una relazione, ma ho subito capito che essere umano fosse e volevo stare con lui, volevo renderlo felice”.

“Lui fa lo stesso con me – ha aggiunto la cantante nello studio di Verissimo – ci siamo capiti, abbiamo delle fragilità in comune e io sono orgogliosa della sua capacità di sostenere il dolore. Riesce ad essere sempre solare e premuroso”.

È un periodo pieno di impegni lavorativi per Elodie che, reduce dalla partecipazione alla kermesse canora, sta preparando il tour estivo negli Stadi. E poi il cinema: “Sto studiando recitazione adesso e mi aiuta ogni volta che c’è un film da fare. Il cinema mi ha dato la possibilità di comprendermi e di vivere altre vite. Quando ho vinto il David di Donatello non riuscivo a crederci”, ha detto la 34enne a Silvia Toffanin.

Elodie, sarà al cinema dal 13 marzo con il film ‘Gioco pericoloso’ in cui interpreta una ballerina: “È un thriller, è stato complicatissimo, mi sono trovata in difficoltà ma è stata una grande opportunità per crescere”.