Oleificio Zucchi ha raggiunto un nuovo importante traguardo: il riconoscimento giuridico come Società Benefit. Questo status “rappresenta un’ulteriore conferma della volontà dell’azienda di coniugare crescita economica e benessere sociale, rafforzando il proprio impegno nella sostenibilità ambientale e nella responsabilità sociale d’impresa” fanno sapere dall’azienda.

La sostenibilità “è un valore fondante per Oleificio Zucchi, che da anni si impegna a coniugare innovazione, qualità, rispetto per l’ambiente e la comunità” commenta ancora la società, in una nota. “Grazie a scelte strategiche mirate e, alla trasparenza delle proprie pratiche produttive, l’azienda ha ottenuto risultati significativi nella sua storia. Ad esempio, nel 2017 ha introdotto la Certificazione di Sostenibilità per la filiera dell’Olio Extra Vergine di Oliva, primo disciplinare di settore che garantisce tracciabilità e responsabilità lungo tutta la filiera; nel 2024 ha conseguito il riconoscimento Made Green in Italy, attestazione ufficiale del Ministero dell’Ambiente per la misurazione e riduzione dell’impronta ambientale per l’Olio Extra Vergine d’Oliva 100% Italiano Sostenibile Zucchi”.

“Tutte le azioni e gli investimenti di Oleificio Zucchi per la sostenibilità ambientale, l’innovazione e la responsabilità sociale sono documentati nel Bilancio di Sostenibilità, uno strumento che l’azienda redige con impegno fin dal 2005, quando fu tra i pionieri della rendicontazione nel settore” commenta ancora la proprietà. “Attraverso questo documento, l’azienda monitora con trasparenza il proprio percorso di miglioramento, che comprende anche iniziative a supporto della comunità locale, rafforzando il legame con il tessuto sociale e promuovendo pratiche di crescita condivisa”.

Le Società Benefit rappresentano un modello di impresa che integra la finalità del profitto con l’impegno a generare un impatto positivo su persone, comunità e ambiente. Questo modello giuridico, regolato dalla legge, richiede che l’impresa operi in maniera responsabile, sostenibile e trasparente, perseguendo scopi di benessere collettivo e fornendo una rendicontazione annuale sui risultati ottenuti.

“Diventare una Società Benefit è una naturale evoluzione del nostro impegno” commenta Alessia Zucchi, amministratore delegato. “Per noi la sostenibilità non è un concetto astratto, ma un progetto concreto che guida ogni nostra scelta. Vogliamo continuare a generare valore non solo per il nostro business, ma anche per le persone che lavorano con noi, per le comunità in cui operiamo e per l’ambiente che ci circonda. Questo riconoscimento rafforza la nostra missione e ci sprona a fare sempre meglio”.

© Riproduzione riservata