L’importanza di discutere di salvaguardia ambientale e cambiamenti climatici, partendo dai più giovani.

Tematiche tanto calde quanto attuali, quelle affrontate durante la nuova edizione dei “Lunedì Virgiliani”, un ciclo di incontri rientranti nel più ampio progetto “la Scuola per l’ambiente”, organizzati dall’Istituto Comprensivo Cremona II con la Scuola Virgilio e l’Associazione Alleanza Bene Comune (ABC).

Le conferenze dedicate a ragazzi e docenti, ma aperte anche alla cittadinanza, vedono come protagonisti i relatori di respiro nazionale: primo tra loro il vicesegretario generale aggiunto per l’Unione del Mediterraneo Grammenos Mastrojeni, con un incontro dal titolo “Il problema dei tre corpi: clima impazzito, o pace o caos”.

“La famosa serie tv ‘il problema dei tre corpi’ – ha commentato Mastrojeni – parla di un pianeta che non riesce a progredire velocemente perché entra sempre in stato di caos; noi, questo terzo corpo, ce lo stiamo creando nel modo in cui trattiamo l’ambiente. Stiamo entrando in una fase di caos ingovernabile e dobbiamo fare tutto quello che possiamo per evitarlo. Come? Soprattutto con la consapevolezza, sapendo cosa ci aspetta; scegliere di essere sostenibile e in armonia col pianeta ti rende più ricco e più felice”.

Per Mastrojeni è un gradito ritorno all’ombra del Torrazzo, essendo ospite fisso proprio dei “lunedì virgiliani”.

“In tutte le edizioni precedenti – ha proseguito il diplomatico – ho cercato di spiegare ai ragazzi che moltissimo dipende dalle loro scelte personali; questo perché di fronte a problemi grandi come il clima, ci si può sentire un po’ gocce nell’oceano. Questa volta però siamo così vicini dalla soglia di rottura che intendo dire le cose come stanno e cambiare tono: o ci si muove adesso o il futuro che li aspetta è un futuro davvero drammatico”.

Un progetto che in questo 2025 arriva alla sua sesta edizione: da parte degli organizzatori, la volontà di parlare con i ragazzi di tematiche a loro solo apparentemente distanti.

“È fondamentale discutere con loro – ha affermato la docente della scuola media Virgilio di Cremona e promotrice dell’iniziativa Alessandra Fiori – è il motivo per cui è nato questo progetto: rendere consapevoli le nuove generazioni della drammaticità del problema della salvaguardia dell’ambiente; ci stiamo provando in tutti i modi attraverso un progetto molto articolato che include queste conferenze”.

