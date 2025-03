Anziana morta in casa a Milano, figlio arrestato per omicidio: a tradirlo l’autopsia

(Adnkronos) – Una morte all’apparenza naturale celava invece un omicidio in famiglia. È stata la perseveranza degli investigatori a svelare, a più di un mese di distanza, un omicidio dietro la morte in casa, nella notte tra il 12 e il 13 gennaio scorso, di una donna di 75 anni in via Adolfo Wildt, in zona Lambrate, a Milano. A finire in manette è stato il figlio di 48 anni, separato e con problemi economici, accusato di aver soffocato la madre. A tradire l’uomo l’autopsia che ha svelato che l’anziana non era morta per una caduta in casa. Alla base dell’omicidio un movente economico: dopo il delitto il figlio ha incassato 30mila euro.

E’ stato proprio l’uomo a chiamare il 112 per soccorrere la madre. Agli agenti ha raccontato che la donna, con diverse patologie, era caduta ma l’orario indicato e alcuni elementi non hanno convinto del tutto. A insospettire i poliziotti anche alcuni interventi recenti: erano state segnalate un paio di liti dopo che il quarantottenne, consulente, era tornato a vivere a casa della madre, dopo una separazione difficile.

Altro tassello contro il figlio l’aver incassato, il giorno dopo la morte della madre, un bonifico fatto dal conto della donna al suo per una cifra di 30mila euro. Interrogato su questo aspetto ha preferito non rispondere alle domande degli inquirenti. L’autospia, disposta dalla pm Giancarla Serafini, ha infine certificato i sospetti: il medico legale ha certificato la morte per soffocamento. Per l’uomo è scattato l’arresto per omicidio e maltrattamenti.