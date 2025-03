Tre episodi di furto, avvenuti nell’arco di 48 ore tra Cappella de’ Picenardi, Corte de’ Frati e Pessina Cremonese, hanno portato alla denuncia di un 22enne con precedenti di polizia. L’uomo è stato identificato e segnalato alle autorità per ricettazione, tentato furto e furto aggravato.

Il primo episodio risale alla sera di giovedì 7 marzo, quando un trattore rubato a Pessina Cremonese è stato rinvenuto a Cappella de’ Picenardi. Il proprietario, allertato da alcuni parenti che avevano visto il trattore in movimento vicino alla sua azienda, aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri e, insieme ad alcuni dipendenti, aveva iniziato le ricerche. Il mezzo agricolo è stato individuato poco dopo.

I militari hanno raccolto informazioni e indirizzato i sospetti verso un giovane senza fissa dimora, noto nel paese perché ospitato occasionalmente da alcuni conoscenti. Il 22enne è stato identificato e ha consegnato spontaneamente la chiave del trattore, confermando indirettamente il suo coinvolgimento. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario e il giovane è stato denunciato per ricettazione.

Il giorno successivo, sabato 8 marzo, l’uomo è stato protagonista di un altro episodio, questa volta a Corte de’ Frati. Un operaio di un’azienda agricola lo ha sorpreso mentre rovistava all’interno di una capanna, mettendo a soqquadro l’area.

Sebbene il ladro non sia riuscito a rubare nulla, l’intrusione è stata subito segnalata ai Carabinieri. Le indagini hanno permesso di identificare il responsabile, confermando che si trattava dello stesso 22enne già denunciato il giorno prima. Per questo episodio, è stato denunciato per tentato furto.

Domenica 9 marzo, l’uomo ha colpito di nuovo, rubando nuovamente lo stesso trattore già sottratto il 7 marzo. Erano circa le 14 quando i proprietari lo hanno visto mentre cercava di allontanarsi a bordo del mezzo agricolo, lungo la SP 28 e hanno immediatamente allertato i Carabinieri, iniziando al contempo un inseguimento.

Le pattuglie delle Stazioni di Vescovato e Sospiro sono intervenute rapidamente, riuscendo a intercettare il mezzo nella frazione di Stilo de’ Mariani, a Pessina Cremonese.

All’arrivo dei militari, il trattore era finito fuori strada e si era rovesciato in un fosso, riportando solo lievi danni. Il 22enne è stato fermato e identificato sul posto, confermando di essere lo stesso soggetto già denunciato per i due episodi precedenti.

A seguito dell’incidente, l’uomo ha riportato alcune ferite non gravi ed è stato trasportato all’Ospedale Maggiore di Cremona per accertamenti. Una volta dimesso, è stato nuovamente denunciato, questa volta per furto aggravato.

Il trattore è stato restituito al proprietario, ponendo fine a una serie di episodi che in pochi giorni avevano messo in allarme le aziende agricole della zona.

