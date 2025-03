Rapina con il coltello lunedì mattina al supermercato Italmark di via Dante, a Cremona. L’ignoto malvivente è entrato in azione poco prima delle 11 della mattina.

Come hanno raccontato alcuni testimoni che erano in coda per pagare, l’uomo, che indossava uno scaldacollo e una felpa con cappuccio a celargli i lineamenti, ha scavalcato una delle casse, quindi si è presentato di fronte alla cassiera che era in turno e ha estratto un lungo coltello da cucina, intimandole di consegnargli il contenuto del cassetto.

La donna, spaventata, ha tirato fuori i soldi, circa 450 euro, e glieli ha consegnati. Il tutto si è svolto in una manciata di minuti. Il rapinatore si è poi dato alla fuga, scappando lungo via Dante.

Grande la paura dei presenti e anche dei dipendenti del supermercato che hanno assistito alla scena con il fiato sospeso.

I Carabinieri, intervenuti poco dopo con la pattuglia del Radiomobile e della Sezione Operativa di Cremona, hanno perlustrato la zona, compreso il parcheggio sotterraneo, senza però trovare nulla. Hanno quindi acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, e anche quelle degli altri occhi elettronici presenti nella zona circostante, per cercare di ricostruire la via di fuga del malvivente.

Il fatto che avesse il volto completamente coperto ne rende senza dubbio più difficile l’identificazione, ma le indagini sono tutt’ora in corso.

Laura Bosio

