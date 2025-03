Con una mozione la consigliera comunale Paola Tacchini (M5S – Cremona Cambia Musica), impegna la Giunta Virgilio a “confermare il vincolo di destinazione degli importi introitati a seguito della sentenza di Cassazione n. 1117/ 2018 e dell’accordo definito in sede civile, per un totale di 2,4 milioni di euro, a progetti di recupero e rigenerazione ambientale e a costituire, entro il 30 giugno 2025, la Commissione di valutazione delle proposte in ambito ambientale, in aderenza con quanto deciso con la citata delibera n°21 del 10/4/19″.

“Abbiamo appreso – si legge nella mozione – dagli organi di informazione che il presidente del Consiglio, signor Luciano Pizzetti, d’intesa con l’assessore all’ambiente, signora Simona Pasquali, avrebbe annunciato la volontà di utilizzare parte delle risorse derivanti dai risarcimenti ottenuti a seguito dei processi, penale e civile, promossi nei confronti dei dirigenti della Società Tamoil Raffinazione, per interventi di decoro urbano e miglioramento della illuminazione nelle zone del centro e segnatamente in Piazza Roma”.

L’esponente di minoranza ricorda poi che “con sentenza n. 1117/2018 la Corte di Cassazione ha confermato la provvisionale di € 1.000.000,00 liquidata a favore dell’Amministrazione Comunale” e che il consigli comunale “con propria delibera del 10/04/19, n° 21, costituiva il fondo vincolato per la realizzazione di interventi in ambito ambientale su risorse provenienti dalla provvisionale risarcitoria del processo Tamoil, nonché sulle risorse provenienti dal giudizio civile.

Stabiliva altresì di costituire (punto 2 della decisione), su incarico del Sindaco, una Commissione per la valutazione delle proposte in ambito ambientale con restituzione al Consiglio stesso.

In data 14 dicembre 2023, su proposta del giudice Daniele Moro, in sede civile veniva definito l’accordo che attribuiva al Comune di Cremona la somma di 1,4 milioni di euro a titolo di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali”.

La mozione ricorda infine che “Cremona risulta essere tra le città più inquinate in Lombardia (dati Arpa Lombardia di febbraio 2025), per concentrazione di PM10 (16 giorni di superamento della soglia critica tra gennaio e febbraio) e PM 2,5″ e “la preoccupante incidenza e prevalenza di talune patologie oncologiche superiore alle medie nazionali e la preponderanza delle patologie respiratorie.”

