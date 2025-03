“Riqualificare piazza Roma è necessario e lo si faccia in chiave sicurezza, ancor più se alla luce degli ultimi episodi di violenza, ma non con i fondi derivanti dal risarcimento Tamoil”. Fratelli d’Italia Cremona dice la sua e, sulla questione Tamoil conferma la posizione già espressa da Forza Italia e dai Radicali: “Giù le mani dal risarcimento, perchè destinato a progetti in ambito ambientale“.

Interviene il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli D’Italia a Cremona, Marco Olzi: “I due milioni e mezzo, a nostro giudizio, devono essere utilizzati per vere opere di tutela e riqualificazione ambientale, nonché di salvaguardia della qualità dell’aria. Dunque non riteniamo opportuno che queste risorse vengano utilizzate per la riqualificazione di piazza Roma, un intervento sicuramente prioritario a cui non siamo di per sé contrari, ma considerando la natura di queste risorse riteniamo molto più opportuno che vengano spese per migliorare appunto la qualità ambientale”.

Continua Olzi: “Il tema della salute dei cittadini è prioritario: se ci sono risorse così ingenti a disposizione dell’amministrazione è fondamentale spenderle in azioni mirate”.

