Al centro del progetto europeo Erasmus del Liceo Manin di Cremona, che in questi giorni sta ospitando un gruppo di ragazzi del Liceo Marc Bloch di Strasburgo, ci sono anche l’acqua e la tutela dell’ambiente. I gesti che salvano, e come gli italiani e i francesi si prendono cura dell’ambiente, è il messaggio oggetto dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio di martedì 11 marzo nel salone dei Quadri del Comune.

I liceali, accompagnati dalle professoresse Pierangela Porcu, Muriel Levacher, Veronique Gay e Benedicte Polycarpe, sono stati accolti dall’Assessore all’Ambiente Simona Pasquali e dall’Amministratore delegato di Padania Acque Alessandro Lanfranchi.

Lo scambio linguistico-culturale all’insegna della risorsa acqua e dell’ecologia prevede anche la realizzazione di un podcast a cura degli studenti francesi e degli alunni della classe 2^ D del Linguistico che, insieme, invitano i loro coetanei ad assumere comportamenti virtuosi per tutelare l’ambiente.

“Strasburgo è una città green caratterizzata da un elevato livello di interesse e di attenzione per il futuro dell’ambiente e le scuole vengono coinvolte dal Parlamento europeo in iniziative di sensibilizzazione” spiega la professoressa Gay. “Insieme ai ragazzi di Cremona abbiamo organizzato un momento di dialogo e di confronto su diverse tematiche che toccano in modo particolare le giovani generazioni come gli attivisti e i movimenti per il clima. Tutto quanto emerso nel dibattito viene raccontato nel podcast che verrà trasmesso in doppia lingua sul canale Arte della rete televisiva nazionale francese”.

A fare gli onori di casa l’Assessore Simona Pasquali, che ha illustrato l’impegno ambientale dell’Amministrazione comunale, dalla gestione dei rifiuti alla cura del verde fino alle attività di bonifica e ai molteplici interventi volti a migliorare il benessere e la qualità della vita dei cittadini. “Il Comune – ha spiegato inoltre l’Assessore – ha invitato Padania Acque per presentare un’eccellenza del nostro territorio che si esprime attraverso la gestione virtuosa del Servizio Idrico Integrato cremonese”.

“Parlare di acqua significa parlare di salvaguardia ambientale e di sostenibilità” ha detto Lanfranchi. “L’acqua è tra le risorse più preziose che l’uomo è chiamato a proteggere e gestire con responsabilità, un impegno che Padania Acque porta avanti quotidianamente”. L’ingegnere Andrea Ghidoni, responsabile del Servizio Depurazione, ha concluso l’incontro spiegando i processi di trattamento delle acque reflue che, dopo essere depurate, vengono restituite all’ambiente.

