Immobili, Palermo (Gruppo Tempocasa): “22.000 compravendite nel 2024″

(Adnkronos) – Roma, 12 mar. –

“Quasi 22 mila persone nel 2024 hanno deciso di sceglierci per realizzare il sogno di comprare casa. Penso che anche all’esterno si respiri la solidità, la resilienza e la capacità di espansione del Gruppo. Nell’anno appena concluso (il 2024 ndr.), il nostro franchising ha debuttato in Trentino e Valle d’Aosta e ha consolidato la propria posizione all’estero, in particolare in Spagna, dove sta portando know how e qualità di servizi made in Italy sul palcoscenico internazionale”. Così Daniele Palermo, presidente di Gruppo Tempocasa, intervenendo questa mattina a Bresso (Mi) alla presentazione dell’ottava edizione di TempoReport 2025 l’Osservatorio immobiliare Tempocasa che analizza il comparto, a livello nazionale e locale.

Le compravendite del gruppo sono in crescita, stando ai dati rilevati dai precedenti report. Erano infatti 19.600 nel 2023. Un crescita che per il presidente Palermo è merito “dell’impegno incessante degli oltre 3.500 collaboratori Tempocasa che hanno portato il nostro marchio in giro per l’Italia e non solo, con un primato di presenza in regioni chiave, come Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte – dichiara – In parallelo Tempoagency, la nuova rete del Gruppo nata nel 2023, continua a crescere, contribuendo ad aumentare ancora di più la capillarità sul territorio”. Per Palermo i risultati positivi ottenuti nel 2024 sono da attribuire anche ai “veri punti di forza” del Gruppo che si concentrano in “qualità e varietà dei servizi” offerti. In particolare, “oltre all’intermediazione immobiliare, offriamo consulenze e prodotti che abbracciano settori come il credito, le assicurazioni, la tecnologia, il marketing e la comunicazione, fornendo ai nostri clienti un’esperienza completa e trasversale – dice – Siamo anche gli unici nel settore ad avere un dipartimento customer care a totale disposizione del cliente”, fa sapere.

Nel suo intervento, il presidente del Gruppo si focalizza poi sull’importanza della formazione: “Investiamo senza sosta sulle competenze dei nostri collaboratori – sottolinea – offrendo loro strumenti professionali all’avanguardia, che garantiscono un servizio sempre migliore. Alcuni esempi sono la nostra Web Academy, piattaforma di formazione digitale che consente agli agenti Tempocasa di imparare dove e quando vogliono, e iOTempocasa, app dedicata ai consulenti, che ne migliora le prestazioni quotidiane”, illustra.