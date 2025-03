Sabato 15 marzo dalle ore 21 si terrà a Cremona in Sala Zanoni un evento dedicato alla figura e all’opera dello scrittore americano Edgar Allan Poe. Il regista e sceneggiatore Gianpaolo Saccomano presenterà, infatti, il suo nuovo film “Do you like Poe?” che contiene l’adattamento di due dei racconti più famosi dello scrittore americano: La casa degli Usher e Poe 2020: la maschera della Morte Rossa. Concepito come omaggio al film del 1989 “Due occhi diabolici”, con la regia di Dario Argento e George Romero, “Do you like Poe?” è un lungometraggio indipendente che sta avendo buoni riscontri in ambito internazionale e che testimonia la vena creativa del regista Gianpaolo Saccomano, già pluripremiato con “Florence in Black”, film sul Mostro di Firenze, girato in collaborazione con la compagnia teatrale cremonese “Il Canovaccio” e Spazio Tesla di Piacenza.

In “Do you like Poe?”, applaudito nella primissima piacentina, il regista affronta le principali tematiche della narrazione di Poe, non soltanto come un classico horror; si assisterà, infatti, alla narrazione gotica, “in stile Nosferatu”, della rovina della dinastia degli Usher, mentre con l’episodio Poe 2020 ci ritroveremo ai giorni nostri ad affrontare alcune scottanti tematiche sulla pandemia, trascritte in una chiave moderna e molto vicina a ciò che si è verificato ai nostri tempi.

Nel corso della serata saranno presentati anche i videoclip tratti dall’ultimo album della band Lethe Italian Prog intitolato “Il Cavaliere Inesistente” e ci sarà anche una bella sorpresa finale. L’appuntamento è alle 21 di sabato 15 marzo presso Sala Zanoni, via Vecchio Passeggio, 1 (ingresso a libera offerta). Ricordiamo che Il film “Do you like Poe?” è stato girato in alcuni ambienti cremonesi e nella magnifica Rocca di Soncino ed ha tra i protagonisti principali due noti attori di Cremona, Mario Carotti e Lole Boccasasso.

