Buone notizie per la scuola primaria di Cavatigozzi, dove si sono aggiunti altri due iscritti ai 13 che risultavano a fine febbraio, con conseguente impossibilità di avviare la prima classe il prossimo anno scolastico. Daniela Mezzadri, dirigente dell’istituto comprensivo Cremona2, di cui fa parte la scuola dell’Abbadia, ha fatto sapere questa mattina la novità ai rappresentanti di Istituto, che si sono subito attivati per avvisare i genitori che avevano già effettuato la scelta.

La comunicazione ufficiale da parte della dirigenza arriverà da domani, per dare modo alla segreteria di inserire i dati dei nuovi arrivati nel sistema. La procedura prevede però che sia l’ufficio scolastico regionale a definire l’organico necessario e questo avverrà verso la fine di aprile. Ma a tutt’oggi le assicurazioni verbali ottenute presso l’ufficio scolastico provinciale dalla dirigente e dall’assessore all’istruzione del Comune di Cremona, Roberta Mozzi, danno per certa la formazione della prima al raggiungimento dei 15 iscritti.

Per “salvare” ancora una volta, come già in passato, la scuola dell’Abbadia si erano mossi in tanti, non solo i genitori dei 13 bambini iscritti ma anche il comitato di quartiere. Grande la soddisfazione della presidente Giovanna Bonetti: “E’ il risultato di un impegno collettivo, per questo mi sento di ringraziare moltissimo i genitori che hanno avuto la pazienza di non cambiare idea rispetto alla scelta iniziale; grazie ai cittadini di Cava che hanno raccolto le firme per sensibilizzare le istituzioni (800 attraverso una petizione online e poi una buona quantità cartacea); e naturalmente grazie alla dirigente dell’IC Cremona2 e all’assessore Mozzi oltre al sindaco Virgilio”.

In presenza di 13 iscritti non sarebbe stato possibile chiedere la deroga in quanto Cremona non è l’unica sede in cui il drastico calo demografico ha comportato la diminuzione delle iscrizioni alle prossime prime. La priorità per le deroghe va infatti a quei centri abitati più lontani dai plessi scolastici e con collegamenti pubblici più scarsi. Cavatigozzi invece dista pochi km dalle scuole cittadine. gb

© Riproduzione riservata