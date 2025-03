Open Day dedicato ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione organizzato dall’Asst di Cremona rivolto a utenti, familiari e a chiunque desideri ricevere informazioni in merito ha fatta registrare una bassa affluenza, proprio per questo – dicono dall’azienda sanitaria – è importante parlarne.

“Un argomento, quello dei disturbi alimentari, che vogliamo far conoscere perché sempre prima e sempre di più si tratta di una patologia che si riscontra nei giovani, sia femmine che maschi”, ha detto Francesca Giannetti, psichiatra responsabile dell’ambulatorio e responsabile SPDC di Casalmaggiore. L’ambulatorio di primo livello per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione di ASST Cremona è un punto di riferimento per la valutazione clinica, diagnostica, medica e psicopatologica

Per accedere al servizio, la mail è: disturbi.alimentazione@asst-cremona.it.

