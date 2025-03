Verrà allestito sabato 15 marzo dalle 9,30 alle 12 in Galleria XXV Aprile un gazebo per l’iniziativa “Cremona per l’Europa“.

L’appuntamento, organizzato dalla sezione cremonese del Partito Democratico di Michele Bellini ma aperta a tutti i cittadini, si rifà alla manifestazione “Una piazza per l’Europa” che avrà luogo, nella stessa giornata, in Piazza del Popolo a Roma per chiedere lo stop alla corsa al riarmo e riaffermare i valori fondanti dell’UE.

“Una Piazza per l’Europa” nasce dall’appello pubblico lanciato dal giornalista e scrittore Michele Serra, che sulle pagine del quotidiano “La Repubblica” ha lanciato l’idea di un grande raduno apartitico invitando cittadini, amministratori e movimenti civici a manifestare sotto la bandiera europea.

Tra coloro che, a livello nazionale, hanno aderito ci sono Azione (con Carlo Calenda), la Sinistra Italiana di Fratoianni, Italia Viva di Matteo Renzi e diversi esponenti e sindaci di Partito Democratico.

© Riproduzione riservata