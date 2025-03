C’è il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto elezioni per il 2025. Per quanto riguarda le elezioni amministrative si potrà votare in due giorni: domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15. L’election day con i referendum sarà invece nelle date degli eventuali ballottaggi, fissate per domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Per quanto riguarda la provincia di Cremona, c’è un solo comune che nel 2025 sceglierà il nuovo sindaco. Si tratta di San Daniele Po, attualmente commissariato quindi chiamato a votare nella prima tornata utile. In provincia di Cremona altri comuni avrebbero dovuto votare quest’anno (Soncino, Corte de’ Frati, Persico Dosimo), ma per loro le elezioni sono state prorogate di un anno perché a causa del Covid nel 2020 la tornata fu posticipata in autunno.

Tutti invece saranno coinvolti nei cinque referendum, per i quali si voterà l’8 e 9 giugno. Si tratterà di un referendum sulla cittadinanza italiana (proposta di ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale per richiedere la cittadinanza italiana) e di quattro referendum sul lavoro: licenziamenti illegittimi, licenziamenti e indennità nelle piccole imprese, utilizzo dei contratti a termine, responsabilità solidale negli infortuni sul lavoro.

