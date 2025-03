Medicina di genere, Rossetto “Servono formazione e studi clinici”

MILANO (ITALPRESS) – “La medicina di genere non è una medicina o per uomini o per donne, ma per ogni persona, basata sulle scienze delle differenze. Servono formazione, informazione e più studi clinici che in questo momento mancano”. Lo ha detto Rudy Alexander Rossetto, Presidente dell’Ordine dei Biologi della Lombardia, a margine del convegno “Medicina di genere: la prospettiva delle Professioni Sanitarie”, organizzato dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio con il patrocinio del Comune di Milano e dell‘Università Vita-Salute San Raffaele,

