Si moltiplicano gli interventi dei diversi esponenti dell’opposizione sull’evoluzione della vocenda Saap. Dopo il comunicato congiunto di questa mattina delle forze di minoranza interviene nel pomeeiggio Alessandro Portesani di Novità a Cremona: “Dopo il mutismo totale dell’amministrazione Virgilio sulla proroga del servizio SAAP – attacca – in un mondo ‘normale’ l’assessore ai Servizi Sociali dovrebbe rimettere la delega e accomodarsi fuori dalla Giunta. Sarebbe un atto di rispetto verso tutti coloro che sono vittime di questa vicenda e in particolare i ragazzi disabili. L’amministrazione in carica ha infatti, con questo silenzio assordante, dimostrato, ancora una volta, il totale disinteresse per la continuità dei progetti di vita di questi bambini. Ha palesato l’assoluta mancanza di rispetto verso il lavoro degli operatori sociali”.

Dopo aver ricostruito gli ultimi atti della vicenda Portesani biasima il fatto che il Comune non abbia preso posizione “nonostante la disponibilità espressa dalle coopertiva che svolgono attualmente il servizio a proseguirlo per scongiurare che i bambini disabili di Cremona stamattina si trovassero a scuola senza i loro educatori alla persona. A fronte di questo, il Comune di Cremona non ha risposto a tale disponibilità e non ha fornito indicazioni né alle cooperative Cremonesi, né a ProgettoA su ciò che avrebbero dovuto fare questa mattina. Tutto ciò, ignorando le esplicite raccomandazioni del giudice del TAR di Brescia espresse chiaramente durante l’udienza di ieri”, incalza Portesani.

“Ritengo, prosegue il capogruppo di ‘Novità a Cremona’, che sia gravissima sia la responsabilità politica della giunta Virgilio, sia quella tecnica del Direttore delle Politiche Sociali del Comune Di Cremona. Inaccettabile l’inerzia del sindaco Virgilio e della sua giunta dimostrate nella gestione di questo affidamento fin dalla sua origine. Ricordo che non esiste alcun atto di indirizzo politico sulla modalità di affidamento che si sarebbe dovuta utilizzare per affidare un servizio essenziale come il SAAP e immagino non esista alcuna indicazione politica nemmeno sulle modalità necessarie a garantirne la continuità”.

“E’ solo grazie al sistema delle cooperative cremonesi – che il sindaco Virgilio ha accusato in ogni occasione di aver anteposto la dimensione economica al benessere dei minori e dei lavoratori – che questa mattina i bambini disabili cremonesi non sono stati abbandonati al destino incerto. Le stesse cooperative che oggi, senza copertura amministrativa e lavorando in perdita si sono assunte la responsabilità di non interrompere il servizio”.

Secondo l’ex candidato sindaco, “Virgilio ha tradito ogni promessa fatta in campagna elettorale su questi temi. Con questa vicenda si è toccato il punto più basso dell’azione politica della giunta Virgilio”. “Ci aspettiamo un drastico cambio di rotta e l’individuazione di definitive soluzioni, che garantiscano la continuità dei progetti di vita dei bambini disabili e gli interessi della città anche nel caso di soccombenza in giudizio innanzi al Tar da parte del Comune”.

“Novità a Cremona esige che il sindaco Virgilio e l’assessore competente forniscano immediate spiegazioni in sede istituzionale e giustifichino le loro responsabilità a tutta la comunità cremonese, spogliandosi della spocchia e della presunzione che sino ad oggi hanno caratterizzato ogni risposta alle legittime richieste e critiche delle opposizioni. Noi non siamo disponibili a tollerare oltre, nell’interesse dei nostri cittadini”, conclude Portesani.

