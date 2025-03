La Commissione VII Cultura, ricerca e innovazione, sport e comunicazione , presieduta dal presidente (FDI) Anna Dotti, ha approvato all’unanimità i “Criteri e modalità per l’assegnazione di contributi alle Associazioni combattentistiche, d’Arma e delle Forze dell’Ordine – annualità 2025”.

“Queste nuove risorse permetteranno di sostenere e valorizzare progetti, che promuovano e tramandino i principi della legalità e della sicurezza, proteggendo quel grande patrimonio di azioni e testimonianze, che appartiene alla memoria collettiva e consolidando il rapporto generazionale – ha precisato il presidente della VII Commissione, Marcello Ventura – Regione Lombardia conferma, pertanto, il supporto alle associazioni combattentistiche, d’arma e delle Forze dell’Ordine con un contributo di 200mila euro”.

Nello specifico, i fondi saranno suddivisi per il 25% a progetti di ambito sovracomunale e per il 75% a quelli comunali. Le associazioni beneficiarie devono essere iscritte nell’elenco regionale istituito nel 2020. È stato anche approvato un emendamento per la retroattività fino al 2024, poiché in tale anno non è stato erogato alcun contributo. Ha proseguito Ventura: “Saranno oggetto di contributo non solo le attività culturali, educative, sociali e di sicurezza, ma anche interventi strutturali per finanziare la manutenzione ordinaria delle sedi associative”.

Il contributo coprirà fino all’80% del costo del progetto approvato, inclusi eventuali oneri e IVA non recuperabile. I progetti finanziati si dovranno riferire a tre macroaree: Cultura, ambito in cui sarà sostenuta l’organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni e attività didattiche per celebrare eventi storici della Lombardia e della storia delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, così come la gestione, la manutenzione ordinaria e valorizzazione di musei, monumenti, cimiteri e sacrari di guerra, l’organizzazione di raduni e iniziative commemorative. Nella seconda macroarea, Sociale e Sicurezza, rientreranno i progetti di cooperazione con le istituzioni locali, la promozione della legalità e della sicurezza civica, gli eventi formativi e culturali. Infine, i contributi regionali finanzieranno la terza macroarea, ovvero la manutenzione delle sedi associative, cioè interventi sugli immobili destinati alle attività di interesse sociale allestiti dalle associazioni. Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia.

© Riproduzione riservata