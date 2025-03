Domenica 6 aprile torna “Un milione di Giocattoli”. La manifestazione si svolgerà presso CremonaFiere. Nel Padiglione 1, su una superficie di 3600 mq, oltre 200 espositori proporranno il meglio dei giocattoli prodotti tra gli anni ’30 sino agli anni 90. Registriamo la presenza di espositori tedeschi, spagnoli, svizzeri, francesi, una immagine sempre più internazionale per questa manifestazione.

In questa edizione, nello spazio centrale del Pad. 1 dedicato agli eventi collaterali,le bambole in feltro prodotte a Torino nel 1920. Una raccolta di pezzi unici realizzati dai produttori torinesi. La ditta Lenci è sicuramente la più nota ma anche Anili, Margot, Saba, Magiurin, Sacat, MessinaVat, Sire, e altre ancora hanno creato bambole che hanno definito uno stile. Nello spazio del foyer in collaborazione con il Vespa Cllub Cremona saranno schierate una ventina della popolare due ruote della Piaggio, se poi qualcuno volesse recuperare la vecchia Vespa dimenticata in garage potrà chiedere consigli, indicazioni e utili informazioni per intraprendere il lungo percorso del restauro



Ingresso gratuito, parcheggio gratuito con aperura al pubblico dalle ore 9,30. Termine manifestazione alle ore 16,00

