In occasione della Giornata Mondiale del Rene, la Nefrologia dell’ASST di Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona e in collaborazione con la Società Italiana di Nefrologia (SIN) e la Fondazione Italiana del Rene ETS (FIR), ha organizzato un Open Day dedicato alla prevenzione e alla salute renale. Il tema di quest’anno, “Come stanno i tuoi reni? Promuovere la diagnosi precoce e la protezione della salute dei reni”, sottolinea l’importanza della prevenzione e della consapevolezza sui fattori di rischio per la malattia renale. Si stima che la malattia renale cronica (MRC) colpisca circa 850 milioni di persone nel mondo e interessi il 10% della popolazione adulta italiana. Riconoscerne i segnali precocemente permette di rallentare la progressione della patologia ed evitare trattamenti invasivi come la dialisi o il trapianto.

Flavia Cornacchia (Nefrologa dell’Ospedale di Cremona) sottolinea “È importante prendere parte a questo momento dedicato alla prevenzione, aiuta a conoscere i fattori di rischio di malattia e mettere in atto o aumentare le azioni per prevenire le nefropatie e quando già presenti, aiutare a rallentarne la progressione”. Bene l’affluenza della popolazione cremonese

