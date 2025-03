Formula 1, qualifiche Gp Australia: orario e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Il Mondiale 2025 di Formula 1 è pronta a prendere il via. Sabato 15 marzo sono in programma le qualifiche del Gp d’Australia, prima gara del Mondiale 2025. Speranze Ferrari dopo le prove libere, con Leclerc a segnare il miglior tempo della seconda sessione a Melbourne, mentre Hamilton ha chiuso quinto.

Per sperare di portare a casa il risultato, e candidarsi così alla vittoria finale fin dalla prima gara, per i due piloti Ferrari sarà fondamentale piazzare una buona prova in qualifica e partire dalle prime posizioni della griglia.

Le qualifiche del Gp d’Australia di Formula 1 sono in programma sabato 15 marzo alle 6 ora italiana. Così come tutto il weekend di Melbourne, compreso il Gp di domenica 16 marzo, le qualifiche saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport e saranno visibili anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.