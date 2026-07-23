Motori e sport chiudono i “Giovedì d’Estate”: la città ancora una volta risponde presente

Si è conclusa giovedì 23 luglio la rassegna dei Giovedì d’Estate, promossa da Le Botteghe del Centro di Cremona e Confcommercio Provincia di Cremona, con il contributo del DUC – Distretto Urbano del Commercio e del Comune di Cremona. L’ultima serata è stata dedicata ai motori, allo sport, alla cultura, allo shopping e all’intrattenimento, confermando ancora una volta il centro storico come cuore pulsante della città.

Piazza Stradivari si è trasformata in un grande salone espositivo che ha unito passato, presente e futuro. C.A.V.E.C. Cremona e l’Associazione Nino Previ, ospiti tradizionali della manifestazione, hanno riportato il pubblico alla riscoperta delle vetture del “secolo scorso”, insieme al Fiat 500 Club Italia, che ha esposto due delle sue mitiche auto, e a Maranello Service, protagonista con una parata di Ferrari che hanno attirato curiosi e non.

La parte sportiva è stata rappresentata dallo stand del Cremona Circuit, dove è stato possibile acquistare direttamente i biglietti per l’EICMA Italian Round del WorldSBK, appuntamento di rilievo del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike, che tornerà a Cremona dal 25 al 27 settembre 2026. La serata è stata l’occasione per ricevere maggiori informazioni sull’evento e acquistare i biglietti a prezzo scontato.

In piazza Stradivari hanno trovato spazio anche le società sportive Minervum Scherma e Stradivari Triathlon Team, presso cui è stato possibile iscriversi alla LMC – La Mezza Maratona di Cremona, oltre agli stand di ATS Valpadana, della nuova realtà promozionale Cremona In e di Operazione Musical, per la raccolta fondi a favore del restauro del Teatro Sociale di Soresina, sostenuto dal locale Rotary. La Scherma Storica, per l’occasione, si è spostata in Corso Campi.

In Piazza Roma spazio anche alla Juvi Cremona Basket, con una serata di basket, giochi e divertimento all’insegna del mitico spirito della Juvi. Presso la pagoda, l’Accademia Scacchistica Cremonese ha messo a disposizione le scacchiere per il gioco libero, mentre sotto la statua di Ponchielli, Cremona Bricks ha offerto la possibilità di giocare e creare con i mattoncini LEGO per tutti.

Nella Via del Fumetto e dei Giochi, tra via Palestro e piazzale Coppetti, La Fumetteria, La Buca del Coboldo e il Centro Fumetto Andrea Pazienza hanno proposto tavoli aperti, giochi in legno, giochi da tavolo, sessioni di gioco di ruolo al buio e talk con autori.

La serata è stata anche l’occasione per visitare il Museo Verticale del Torrazzo, aperto dalle 20.00 alle 22.30, assistere agli spettacoli delle 21.00 e delle 22.00 della rassegna Il Filo d’Estate al Teatro Filo, oppure ballare Lindy Hop in via Solferino. Il Collettivo 50mm, sotto la Loggia dei Militi, ha proposto “Urban Re-Bloom: DJ e VJ session”.

Nello spazio del volontariato di Corso Campi, lato Galleria XXV Aprile, erano presenti Ambulanza Veterinaria, Lions Club Torrazzo, AISM, Accendi il Buio, Croce Verde, APAC, Condivivere APS, AMO e U.I.C.I., mentre è proseguito il successo del Mercato di Corso Garibaldi.

© Riproduzione riservata