Un convegno internazionale dal titolo “Chirurgia nel terzo millennio: competenze oltre il genere”: è quello che si terrà a Milano il 22 e 23 maggio 2025. A capo di questo congresso c’è anche il professor Franco Gaboardi, cremonese, direttore dell’unità operativa di urologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Il congresso si concentrerà sulla messa in evidenza delle competenze degli urologi, indipendentemente dal genere, e sulla promozione di un ambiente in cui talento e competenza siano al centro dell’attenzione.

Da interventi laparoscopici e robotici a innovazioni all’avanguardia in endourologia, questo evento è composto da un programma scientifico completo e stimolante per i professionisti. L’obiettivo non è solo quello di condividere la conoscenza, ma anche di sfidare gli stereotipi, promuovendo una comunità che valorizzi competenza e dedizione sopra ogni altra cosa.

Le sue ricerche in campo andrologico e urologico del professor Gaboardi approfondiscono argomenti quali la microchirurgia, la terapia per il cancro alla vescica e alla prostata, l’immunoterapia, l’utilizzo del laser in urologia, l’impotenza, l’infertilità, la laparoscopia e la chirurgia robotica.

Pioniere della chirurgia laparoscopica e robotica è stato primo in Italia a eseguire nel 2001 la prostatectomia radicale laparoscopica, nel 2004 la prostatectomia radicale robotica e nel 2009 e 2015 la prostatectomia radicale laparoscopica e robotica single port.

