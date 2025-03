Una profonda buca si è aperta questa mattina attorno alle 8, in corso Vittorio Emanuele, all’altezza della Bottega del Gelato. Una Fiat Panda che procedeva verso piazza Cadorna è sprofondata con una ruota nel solco che si è aperto improvvisamente nell’asfalto producendo un forte botto. Con l’aiuto dei passanti e degli esercenti presenti in quel momento, l’auto è stata spinta fuori dalla voragine e accostata a lato della strada per lasciare defluire il traffico. Sono poi intervenuti gli agenti della polizia locale per verificare quanto accaduto. All’origine del cedimento dell’asfalto, anche le piogge incessanti degli ultimi giorni.

