Si completa la squadra del Pd dopo l’elezione del segretario provinciale Michele Bellini. Ieri sera nella sede di via Ippocastani si è riunita la direzione provinciale che ha approvato i nomi proposti da Bellini per la segreteria, “un mix di esperienza, competenze e generazioni”, ha spiegato.

“L’obiettivo – ha continuato – è lavorare con impegno sui contenuti, garantendo al contempo un’adeguata attenzione all’organizzazione. Per questo motivo, i referenti della segreteria costituiranno a loro volta delle squadre, offrendo l’opportunità a chi desidera impegnarsi di farlo concretamente”.

Bellini ha poi aggiunto: “C’è molto lavoro da fare per stimolare e supportare le nostre amministrazioni, giustamente impegnate nella gestione del quotidiano, cercando al contempo di rilanciare la visione e l’elaborazione politica sul territorio”.

La nuova segreteria, oltre al segretario, sarà composta da nove membri. Di seguito l’elenco:

Erika Bossetti (1984), di Pandino, medico veterinario e co-titolare di una clinica veterinaria a Crema. È stata consigliera comunale a Pandino, dove oggi ricopre il ruolo di segretaria del circolo locale.

Nicola Cantarini (1997), di Annicco, architetto presso uno studio di progettazione. Nel 2022 ha rifondato i Giovani Democratici di Cremona, ricoprendo il ruolo di segretario provinciale fino all’inizio del 2024.

Vittore Soldo (1975), di Soncino, IT manager ed ex segretario provinciale della Federazione di Cremona.

Andrea Ramella (1982), imprenditore agricolo di Offanengo, dove si è trasferito quindici anni fa. Dal 2019 è consigliere comunale e capogruppo. Laureato in filosofia e storia.

Rosolino Azzali (1970), di Corte de’ Frati, dove è stato sindaco per tre mandati e attualmente è vicesindaco al secondo mandato. Istruttore e dipendente comunale, è stato consigliere provinciale per sei anni e vicepresidente della Provincia per quattro.

Simona Frassi (1961), di Cremona, attualmente consigliera comunale e presidente della Commissione giovani, formazione, sport e politiche per la famiglia. Docente di materie classiche presso il Liceo “Manin” e attivista per i diritti. Da anni è volontaria del Centro Antiviolenza di Cremona A.I.D.A., di cui è anche vicepresidente.

Matteo Maestrelli (1974), di Cremona, medico specialista in malattie dell’apparato respiratorio presso il reparto di Pneumologia dell’Ospedale Maggiore dal 2004. Laureato e specializzato all’Università di Parma.

Fabrizio Vappina (1965), di Casalmaggiore, avvocato. È stato capogruppo in Consiglio comunale a Casalmaggiore e consigliere provinciale.

Elena Crotti (1976), di Crema, da oltre 20 anni impegnata nel settore del welfare e delle politiche sociali, con un focus particolare su progetti rivolti ai giovani. Professionalmente è ricercatrice nel campo delle indagini sociali e di mercato.

Nei prossimi mesi saranno inoltre avviati tavoli tematici e verrà costituito un coordinamento degli enti locali, coinvolgendo sindaci, amministratori e consiglieri di minoranza del Partito Democratico e delle aree politiche affini.

