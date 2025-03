Continua il ricco programma di festeggiamenti, con varie iniziative che toccano diversi argomenti e diverse discipline, per celebrare i 160 anni del Liceo Ginnasio Statale “Daniele Manin” di Cremona.

Di grande interesse per gli studenti è sicuramente la scelta di come poter mettere a frutto quanto stanno apprendendo, soprattutto quando si ha a che fare con gli studi umanistici, ed è andata proprio in questa direzione la lectio magistralis del prof. Franco Gallo, Coordinatore dei Dirigenti Tecnici dell’Ufficio Scolastico Regionale, sul tema “La formazione umanistica nella Scuola italiana” nell’Aula Magna del Liceo sabato 15 marzo.

Prof. Franco Gallo “La cultura umanistica non è soltanto l’apprendimento di un sistema di regole o di un canone estetico, ma è una duttilità dell’intelletto che si basa sull’esercizio più importante, la comprensione di un testo in quanto è stato trasmesso da un altro. E quindi è l’altro sullo sfondo che è il produttore del testo, che è il soggetto interrogato durante gli studi che loro fanno. E questo è un esercizio trasferibile a la maggior parte delle attività umane”.

Eleonora Busi

