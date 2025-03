Circa il 30% dei cremonesi di età compresa tra i 15 e i 64 anni non lavora. Il dato emerge dal report Istat sul mercato del lavoro nel 4° trimestre 2024, pubblicato in questi giorni.

Secondo i dati, complessivamente gli occupati sul territorio sono 157mila, di cui 90mila maschi e 67mila femmine, il 70,3% circa della popolazione in età da lavoro.

Verrebbe da pensare che tutti gli altri siano disoccupati, ma in realtà non è così: le persone in cerca di un’occupazione sono solo 3mila, e il tasso di disoccupazione è al 2%. Gli altri sono i cosiddetti inattivi, o neet, che sono il 28,4%, 62mila persone in tutto, di cui 40mila donne e 22mila uomini. Si tratta di persone con un’età compresa tra i 15 e i 64 anni che non hanno un lavoro, non lo ricercano attivamente e che non sono inseriti all’interno di percorsi di istruzione o di formazione professionale.

Tra gli occupati, la maggioranza nel nostro territorio si concentra nel settore dei servizi, 74mila, seguiti dall’industria, 40mila, e dal commercio, 20mila.

IL DATO NAZIONALE

A livello italiano, il numero di occupati rimane sostanzialmente stabile rispetto al terzo trimestre 2024, mentre cala il numero di disoccupati (-36 mila, -2,3% in tre mesi) e aumenta quello degli inattivi di 15-64 anni (+46 mila, +0,4%). Simile la dinamica per i tassi: quello di occupazione rimane stabile a 62,4%, il tasso di disoccupazione scende al 6,1% (-0,1 punti) e quello di inattività 15-64 anni sale al 33,5% (+0,1 punti).

Nei dati provvisori di gennaio 2025, rispetto al mese precedente, l’aumento degli occupati (+145mila, +0,6%) e del relativo tasso (+0,4 punti) si associa alla diminuzione del tasso di disoccupazione (-0,1 punti) e di quello di inattività 15-64 anni (-0,4 punti).

Nel confronto tendenziale rallenta la crescita del numero di occupati (+170 mila, +0,7% rispetto al quarto trimestre 2024), per effetto, anche in questo caso, dell’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+3,1%) e della diminuzione dei dipendenti a termine (-10,0%) e degli indipendenti (-0,4%); prosegue il calo del numero di disoccupati (-397 mila in un anno, -20,5%) e la crescita di quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+387 mila, +3,2%). Tale dinamica si riflette nell’aumento del tasso di occupazione (+0,2 punti in un anno), nel calo di quello di disoccupazione (-1,5 punti) e nella crescita del tasso di inattività (+0,9 punti).

Laura Bosio

