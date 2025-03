Valanga sulle Dolomiti a Cortina, si cercano persone coinvolte

(Adnkronos) – Valanga oggi nel cuore delle Dolomiti Bellunesi e intervento in corso nella zona di Forcella Giau. Non è escluso che vi siano persone coinvolte. Tre gli elicotteri inviati con unità cinofile a bordo, attivate le squadre del Soccorso alpino di Cortina e limitrofe. L’allarme dal valico che mette in comunicazione i comuni di Colle Santa Lucia e Selva di Cadore con Cortina d’Ampezzo è scattato attorno alle 13.