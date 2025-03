Esulta la Lombardia grazie all’ultimo concorso del 10eLotto del 15 marzo 2025. Come riferisce Agipronews, una vincita da 20mila euro è stata realizzata a Cremona, in via XX Settembre.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,7 milioni di euro, per un totale di 860,2 milioni di euro da inizio anno.

La dea fortuna ha baciato anche la nostra città. Ed è subito caccia al vincitore del tagliando

