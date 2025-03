Sono le due lauree triennali in “Economia aziendale” e in “Scienze e tecnologie alimentari” dell’Università Cattolica l’argomento al centro della settima puntata di “Campus – Cremona città universitaria”, che andrà in onda martedì 18 marzo alle 20.30 su CR1. Si tratta di due percorsi formativi storicamente radicati nel tessuto universitario cremonese. La trasmissione curata da Massimo Lanzini proverà a raccontarle attraverso la testimonianza di studenti, docenti e ricercatori.

In particolare, “Economia aziendale” intende offrire ai propri studenti una solida e ampia formazione sui temi della gestione di una attività imprenditoriale, al passo con le innovazioni che segnano oggi un tessuto economico in rapida e costante evoluzione, ed aprire – al termine del ciclo triennale di studi – la doppia opzione dell’ingresso nel mondo del lavoro e della prosecuzione del cammini universitario attraverso una laurea magistrale o un master.

Altrettanto stimolante il percorso proposto dalla triennale in “Scienze e tecnologie alimentari”, nel quale studenti e ricercatori sono chiamati non solo a seguire lezioni in aula ma anche a operare all’interno di laboratori dove analizzare e valutare prodotti alimentari. Acquisendo così competenze da poter utilizzare in un settore – come quello dell’agroalimentare – da sempre così radicato e vitale nei territori cui la realtà universitaria di Cremona fa riferimento.

