Il Teatro Ponchielli pieno, in entrambe le date, per la comicità de “I Legnanesi” con lo spettacolo Ricordati il Bonsai.

La Famiglia Colombo è stata protagonista, insieme ai personaggi del cortile, di una nuova avventura piena di ritmo e risate, in cui il cortile della tradizione lombarda incontra le tradizioni dell’Estremo Oriente. Tutto il teatro ha applaudito la divertentissima capofamiglia Teresa, una sfavillante Mabilia e il solito sottomesso Giovanni.

“Il Ponchielli per la grande età” si conferma una garanzia per tutti, anziani e non solo.

© Riproduzione riservata