Il Teatro Ponchielli consolida la sua presenza a livello internazionale alla Spring Conference di Opera Europa, dal 15 al 18 marzo 2025 presso il Gran Teatre del Liceu di Barcellona.

In rappresentanza del teatro cremonese, il Sovrintendente e Direttore Artistico Andrea Cigni, che è intervenuto sottolineando il valore storico e artistico del Ponchielli, un luogo che da anni porta avanti una programmazione d’eccellenza e un forte legame con il repertorio operistico. Particolare attenzione è stata dedicata al Monteverdi Festival, per il quale la prospettiva di collaborazione internazionale è particolarmente strategica. Cigni ha sottolineato l’importanza di aprirsi a collaborazioni internazionali per portare il nome di Cremona nel panorama operistico globale.

Opera Europa è la principale rete di teatri e festival d’opera del continente, riunendo oltre 230 membri da più di 40 paesi. L’associazione offre una piattaforma di scambio e collaborazione tra professionisti del settore, favorendo lo sviluppo di nuovi progetti e la crescita dell’opera a livello internazionale.

La Spring Conference, che quest’anno si è tenuta a Barcellona, ha avuto come tema centrale “Next Generation”, con un focus sulle nuove generazioni di artisti, manager culturali e pubblico dell’opera. Inoltre, un’attenzione particolare è stata rivolta alla sostenibilità nel mondo dell’opera, con riferimenti al Green Book, un documento che delinea le linee guida per rendere le produzioni teatrali più eco-sostenibili. I teatri europei sono sempre più chiamati a ispirarsi a questi principi per ridurre l’impatto ambientale delle loro attività e adottare pratiche più responsabili nella gestione delle risorse.

La partecipazione del Teatro Ponchielli alla conferenza ha rappresentato un’importante occasione per promuovere la straordinaria eredità musicale di Cremona, sempre più città simbolo non solo dell’arte liutaria ma anche della tradizione operistica italiana.

