Buona partecipazione e ottimi riscontri per il Cremona Sales Forum, l’evento dedicato alla formazione e all’innovazione nelle strategie di vendita, organizzato da Confcommercio Provincia di Cremona e Vanoli Basket con il supporto di Gruppo Bossoni, Be Relevant e StarBrixia.

La giornata, ospitata presso Gruppo Bossoni, Concessionaria Volvo MG a Cremona, ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori e professionisti del settore, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su strategie di vendita efficaci, approfondire scenari innovativi e partecipare a un workshop interattivo finalizzato a sviluppare un mindset vincente nel mondo delle vendite, guidati da Gabriele Scavizzi, formatore e sales trainer e Fabrizio Elviretti, coach e formatore con oltre 30.000 ore di aula.

“Siamo molto soddisfatti del successo di questa edizione del Cremona Sales Forum – ha dichiarato Stefano Anceschi, Direttore Generale di Confcommercio Provincia di Cremona – Eventi come questo dimostrano quanto sia fondamentale il networking per gli imprenditori del settore terziario: il confronto tra professionisti e aziende è un motore di crescita, aggiornamento e innovazione. Quest’anno, inoltre, il Sales Forum assume un valore ancora più significativo per Confcommercio, che celebra gli 80 anni dalla sua fondazione, un traguardo che vogliamo festeggiare rafforzando il nostro impegno verso la formazione e il supporto alle imprese. Anche per questo, abbiamo previsto una quota associativa agevolata, di soli 80 euro, per chi desidera entrare a far parte della nostra realtà e cogliere tutte le opportunità che offriamo.”

“Il Cremona Sales Forum è stato un workshop interattivo in cui abbiamo ribadito un concetto fondamentale: la vendita è un mindset” ha spiegato Deborah Ghisolfi, Presidente del Gruppo Innovazione di Confcommercio e moderatrice dell’evento. “Oggi vendere non significa più elencare caratteristiche tecniche di un prodotto, ma creare relazioni, ascoltare attivamente e sviluppare empatia con il cliente. Durante la giornata, i partecipanti hanno lavorato concretamente sui propri obiettivi di vendita, portando a casa strumenti pratici da applicare subito nella loro attività. Il successo di questa edizione ci spinge a confermare il format anche per il prossimo anno: il Sales Forum tornerà a marzo 2026, mentre a novembre sarà la volta dell’HR Forum, altro appuntamento chiave per le imprese.”

“Il successo del Cremona Sales Forum – ha commentato Roberto Spagnoli, Marketing Manager di Vanoli Basket – conferma che il successo di un’azienda passa attraverso la professionalità delle persone, la formazione continua e le connessioni strategiche. L’evento è stato un’occasione preziosa per confrontarsi sulle migliori strategie di vendita e sviluppo, rafforzando il legame tra imprese del territorio. Un ringraziamento speciale agli sponsor Gruppo Bossoni e StarBrixia, che condividono con noi la visione di un’economia locale dinamica e in crescita.”

L’evento si è concluso con un light lunch, ulteriore momento di networking tra i partecipanti, confermando il Cremona Sales Forum come un appuntamento imprescindibile per chi vuole far crescere il proprio business attraverso formazione, confronto e connessioni strategiche.

© Riproduzione riservata