Martedì 18 marzo all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Cremona sono previsti tre appuntamenti aperti al pubblico:

Il primo dalle 10 alle 16.30, è il convegno Stress da caldo nelle stalle: come affrontarlo: Di mitigazione degli stress da caldo nelle stalle si parlerà al campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in un convegno in programma domani 18 marzo a partire dalle 10.30 e organizzato, oltre che dal campus cremonese dell’ateneo cattolico, da ERSAF Lombardia e Sivam.

Nel corso della mattina, verranno affrontati tre filoni tematici: gli adattamenti fisiologici al caldo dei capi allevati e come sostenerli; gli interventi, anche tecnologici, per modulare il microclima nelle stalle da latte; le strategie nutrizionali innovative per supportare i bovini sottoposti a stress da caldo. Nel pomeriggio, si svolgerà la visita all’azienda agro-zootecnica Allevamento Premi G.A.P. a Castelverde (Cremona) che, proprio in tema di attenuazione degli stress da caldo, rappresenta una best practice.

L’iniziativa è nell’ambito del Living Lab per il benessere animale nella zootecnia lombarda, un’iniziativa dell’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste della Lombardia in collaborazione con il Dipartimento di Scienze animali, della nutrizione e degli alimenti (DiANA) dell’Università Cattolica. Il progetto, finanziato dall’Unione Europea per sviluppare e promuovere sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS), ha l’obiettivo di affrontare il tema del benessere animale negli allevamenti grazie a un tavolo permanente di esperti del settore che permetta di individuare in maniera puntuale le principali criticità, in modo da promuovere e condividere le conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione in agricoltura e nelle aree rurali, ma anche le modalità di comunicazione più efficaci e gli strumenti di supporto che partano dallo scambio diretto di esperienze

Sempre martedì 18 marzo, alle ore 12.00, presso il Campus Santa Monica, si svolgerà l’inaugurazione del progetto “Itinerari Arte e Spiritualità” quest’anno denominato Esse Potest Compresenze (Im) possibili, alla presenza di S. Ecc. Mons. Giuliodori assistente pastorale generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.L’artista coinvolta è Flavia Spasari che espone l’opera UNTITLED.

Infine, alle 16.30, ci sarà il secondo appuntamento del ciclo Audaci nella Speranza, dedicato a Natura e sostenibilità: verità e miti tra illusioni e speranze, che vedrà l’intervento del professor Ettore Capri.

