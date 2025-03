I Carabinieri della Stazione di Torre de’ Picenardi hanno denunciato per furto aggravato un uomo di 32 anni, pregiudicato, ritenuto il presunto autore di un furto su autovettura.

I militari sono partiti da una denuncia di furto presentata a fine febbraio presso la Stazione di Torre de’ Picenardi. Due persone, il proprietario di un’auto e un suo amico, avevano riferito di aver parcheggiato il mezzo a Cappella de’ Picenardi, nei pressi di un ristorante dove si erano recati a pranzare.

Poco dopo, i due uomini erano stati avvisati che qualcuno aveva sfondato il finestrino della loro auto. Il colpevole ha rubato dalla vettura la borsa di uno dei due uomini, contenente telefoni, portafoglio con carte di credito e denaro contante, chiavette Usb e documenti vari.

I militari hanno avviato le indagini e, attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area circostante, hanno verificato quanto accaduto: il ladro è arrivato a bordo di un altro veicolo, guidato da un complice. È poi sceso, ha guardato all’interno della vettura della vittima e ha rotto il vetro dopo aver notato la presenza della borsa. Dopo aver commesso il furto è risalito sull’auto condotta dal complice, scappando.

Il volto di chi aveva sfondato il finestrino era ben visibile e i militari lo hanno subito riconosciuto, noto perché ritenuto il presunto autore di altri reati dello stesso tipo. Inoltre, era visibile la targa del mezzo usato per arrivare sul posto e poi scappare, risultato in uso proprio al 32enne.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri di Torre de’ Picenardi hanno denunciato l’uomo per furto aggravato e sono in coso le indagini per individuare il complice.

© Riproduzione riservata