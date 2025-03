Nel 2024 l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Cremona è stato pari a 117.128 euro, il secondo valore più basso rivelato in Lombardia; lo rileva l’analisi dell’osservatorio congiunto Facile.it – Mutuo.it.

Analizzando le domande di mutuo raccolte in Lombardia emergono delle differenze a livello locale: Milano è la provincia lombarda dove è stato rilevato l’importo medio più alto (165.720 euro), seguita da Como e Monza Brianza. Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Lecco, Brescia, Varese, Sondrio e Bergamo. Seguono ancora Mantova, Lodi e Cremona. Chiude la classifica regionale la provincia di Pavia, con un importo richiesto medio di 114.012 euro.

Allargando l’analisi a tutta la regione emerge che sono in aumento sia la richiesta di finanziamenti (+16%) sia l’importo medio richiesto, arrivato a 145.851 euro (+5%). Crescono anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, salito nel 2024 a 229.447 euro (+5%), ed il peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 25% al 34%.

Di seguito, tutti gli importi medi richiesti nel 2024 in ogni provincia della regione Lombardia, in ordine decrescente:

Milano: 165.720 €

Como: 143.086 €

Monza Brianza: 141.190 €

Lecco: 135.956 €

Brescia: 135.505 €

Varese: 131.645 €

Sondrio: 128.643 €

Bergamo: 127.924 €

Mantova: 119.224 €

Lodi: 118.730 €

Cremona: 117.128 €

Pavia: 114.012 €

