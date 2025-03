Un mese intero per promuovere una corretta alimentazione e sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita sano. Con questo obiettivo, la Casa di Cura San Camillo di Cremona lancia il Mese della Nutrizione, un’iniziativa che offrirà consulenze gratuite con specialisti in nutrizione, endocrinologia, psicologia e fisioterapia.

L’evento nasce in linea con le indicazioni del Ministero della Salute, che considera il sovrappeso e l’obesità infantile tra le maggiori sfide di sanità pubblica, sottolineando la necessità di campagne informative per promuovere un’educazione alimentare consapevole. La Casa di Cura San Camillo ha sempre adottato un approccio multidisciplinare per la cura dell’obesità e, con questa iniziativa, vuole offrire un’ulteriore occasione di prevenzione e approfondimento.

Durante il Mese della Nutrizione, in programma da metà marzo a metà aprile, sarà possibile prenotare un colloquio gratuito con gli specialisti della struttura. Gli incontri si terranno presso l’ambulatorio dietistico della Casa di Cura e saranno distribuiti in più giornate, con appuntamenti fissati tra il 17 marzo e l’11 aprile (nel dettaglio, il 17 marzo dalle 15 alle 17, il 28 marzo dalle 15 alle 17, il 3 aprile dalle 16 alle 18 e l’11 aprile dalle 15 alle 17).

Nel corso della visita, i partecipanti potranno effettuare una valutazione antropometrica e ricevere consigli personalizzati per migliorare la propria alimentazione e adottare uno stile di vita più equilibrato. Per prenotare un incontro è possibile contattare il numero 0372 567437, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 15.

© Riproduzione riservata