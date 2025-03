La biodiversità golenale, come indice per la tutela e la valorizzazione dell’ecosistema fluviale, al centro dell’incontro “Storia Naturale del Po” che si terrà nelle sale di SpazioComune il prossimo venerdì dalle ore 21, un’iniziativa che rientra tra quelle promosse da Critical Mass Cremona.

Protagonista dell’incontro di questo venerdì sarà il professore universitario e naturalista Davide Persico, che “esplorerà” con i presenti l’evoluzione ambientale della bassa Pianura Padana, dalla sua origine naturale agli effetti della presenza umana.

La serata si concentrerà su un tema di stretta attualità: la biodiversità come termometro della salute dell’ecosistema che circonda il Grande Fiume.

Un tema tanto scientifico quanto umano: la ricchezza di specie naturali ci parla direttamente della qualità della vita, del rapporto tra uomo e ambiente e del futuro che si prospetta.

Attraverso osservazioni naturalistiche, dati, racconti ed esperienze sul campo, Persico guiderà i partecipanti alla scoperta della storia naturale del Po, tra fragilità e resilienza, mettendo al centro l’urgenza della tutela ambientale.

Una settimana dopo, venerdì 28 marzo, la città tornerà a muoversi su due ruote con la “Critical Mass Monumentale”, biciclettata urbana con partenza da Piazza Roma alle ore 19:00. Una pedalata che si ripete ogni ultimo venerdì del mese con il motto “Abbiamo pensato che vogliamo stare bene, progettiamo un’idea di Cremona migliore per noi e per l’ambiente”. Questo mese il giro cittadino ha l’obiettivo di andare a incontrare gli alberi più longevi della città e ascoltare ciò che hanno da dirci, ma anche per immaginare un futuro diverso, fatto di più verde, più ascolto, più coraggio ambientale.

