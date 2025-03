Roberto Benigni, il saluto per Papa Francesco: “Che guarisca presto, è meraviglioso”

(Adnkronos) – “Siamo a reti unificate, mi sento il Presidente della Repubblica. Lo saluto, so che ci sta guardando”, ha detto Roberto Benigni in apertura de ‘Il sogno’, mandando un saluto prima al Presidente Sergio Mattarella e poi ha rivolto un augurio di pronta guarigione a papa Francesco.

“Come si fa a non salutare il Santo Padre? Papa Francesco, guarisca presto”, ha detto Roberto Benigni, in apertura della serata tv ‘Il sogno’. “L’altro ieri ha detto una frase che mi ha commosso: bisogna disarmare le parole per disarmare le menti, disarmare la terra. Che Papa che abbiamo, è meraviglioso”, ha esclamato l’attore premio Oscar.

Poi, il saluto a Carlo Conti: “Questo non è Sanremo, lo dico per chi ci segue in Europa. Non sono Carlo Conti, ma lo saluto. Non ci starà guardando, starà preparando il prossimo Sanremo per cominciare in orario. Ha già fatto la scaletta ed è già in camerino”, ha scherzato.