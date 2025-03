Perplessità e qualche comprensibile timore, questa mattina alle 7, per gli automobilisti che dovevano transitare attraverso il passaggio a livello di Roggione. Impossibile non notare infatti le sbarre alzate e un treno fermo a pochi metri di distanza, una situazione non tranquillizzante considerato il tragico precedente di Ferragosto 2020, quando a pochi chilometri di distanza verso Maleo Elisa Conzadori perse la vita, travolta da un treno in corsa.

