Si accendono i riflettori su STRADIVARIfestival al Museo del Violino, che per questa edizione si presenta con una novità assoluta: l’anticipazione dei concerti a partire dalla prossima primavera, per l’esattezza il 30 aprile. Come osserva il direttore artistico Roberto Codazzi “sarà Johann Sebastian Bach, il padre della musica moderna, a fare da filo rosso di alcuni dei principali appuntamenti, ma anche con programmi in cui risiedono autori di ieri e di oggi per una convivenza di stili e di epoche che in questi ultimi anni è stata molto gradita dal pubblico”.

A partire da quest’anno l’Auditorium Giovanni Arvedi, la cui straordinaria acustica lo rende di per sé uno strumento musicale, propone una vera e propria stagione di musica da camera. Dopo aver dedicato i primi mesi al pianoforte con una rassegna ad hoc, da aprile a dicembre si sviluppa una stagione che vede violino e strumenti ad arco in primo

piano, con solisti ed ensemble di assoluto prestigio internazionale, ma con un focus anche sulla fisarmonica, strumento che nel nostro territorio vanta una importante tradizione. E con Johann Sebastian Bach, il padre della musica moderna, a fare da filo rosso di alcuni dei principali appuntamenti, ma anche con programmi in cui risiedono

autori di ieri e di oggi per una convivenza di stili e di epoca che in questi ultimi anni è stata molto gradita dal pubblico.

A ridosso del Natale, dopo il consueto appuntamento con lo STRADIVARImemorialday (18 dicembre) quest’anno affidato a un ensemble di all-star del pentagramma, non mancherà il tradizionale appuntamento con il gospel

affidato a un gruppo tra i migliori del genere, The New York City Gospel Choir.

In sintesi, ecco gli appuntamenti della rassegna (SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO)

mercoledì 30 aprile, ore 21 – I Brandeburghesi;

sabato 17 maggio, ore 21 – Bach e il suo tempo;

domenica 28 settembre, ore 21 – Ensemble d’archi dei Berliner Philharmoniker;

lunedì 13 ottobre, ore 21 – Trio Capuçon-Soltani-Fujita;

domenica 26 ottobre, ore 21 – Krylov Violin Project;

venerdì 7 novembre, ore 21 – Passion Galliano;

martedì 18 novembre, ore 21 – L’Offerta Musicale;

mercoledì 3 dicembre, ore 21 – Compositrici e Compositori a confronto;

giovedì 18 dicembre, ore 21 – STRADIVARImemorialday;

sabato 20 dicembre, ore 21 – Gospel all’Auditorium.

