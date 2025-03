L’opposizione in consiglio comunale torna all’attacco sul tema della viabilità, e in particolar modo sui lavori in corso tra largo Moreni e tangenziale, e a breve anche il ponte in ferro, senza contare le problematiche legate alle buche.

“Avevamo previsto fin da subito che i lavori nella zona sud della città tutti avviati contemporaneamente avrebbe portato una situazione di congestione del traffico pressoché insopportabile nella zona Sud della città” commenta Alessandro Portesani, capogruppo di Novità a Cremona in consiglio comunale. “Così è avvenuto. Ed è sotto gli occhi di tutti. A nulla sono dunque valse le nostre raccomandazioni all’amministrazione comunale perché si trovasse una diversa scansione cronologica dei lavori. Niente. Si è voluto procedere. E a questa situazione potrebbe aggiungersi, tra breve, anche una ridotta circolazione sul ponte di Po; causando ingorghi ancora più pesanti. Mi chiedo se i cremonesi possano sempre sopportare questo pressapochismo nel governo della città”.

Per Portesani non è tutto: “A questa situazione si sono aggiunte criticità pesanti che potevano essere evitate. Da più parti sono arrivate lamentele per una segnaletica che in alcuni punti è tutto fuorché chiara e comprensibile. Anzi: l’esatto contrario! Risultato che le code, i malintesi tra gli automobilisti, i ritardi, i rischi di incidenti: aumentano in maniera esponenziale.

Senza poi contare la condizione del manto stradale che è a dir poco disastrosa. Altro problema che Novità a Cremona sta sottolineando, quanto meno, da un anno a questa parte. Poco o nulla si è fatto. Anche la tangenziale continua ad essere una vera groviera. Buche e crateri che hanno subito un’ulteriore accelerazione con l’apertura di cantieri proprio all’inizio della tangenziale. Per altro, proprio all’inizio della stessa tangenziale, c’è un enorme problema al primo rondò. I mezzi che arrivano dal centro storico, attraverso via Trebbia, devono sottoporsi ad una vera e propria roulette russa nell’immettersi nella corsia che porta dalla strada castelleonese fino al ponte di Po. Basterebbe un semaforo provvisorio per attenuare il disservizio. Invece: nulla”.

Tra le polemiche sollevate da Portesani, anche quella sulla sosta. “I lavori si sono letteralmente mangiati tutti parcheggi nella zona a partire da via del Porto: il tratto asfaltato che porta sulle sponde del fiume” spiega. “Gli esercizi commerciali della zona si vedranno cancellata gran parte della clientela. Stesso discorso vale per la fine di viale Po e per gli altri negozi che sono nelle vicinanze di largo Moreni. Medesima sorte di sparizione anche per altri posti auto nel primo tratto della tangenziale”.

“Una situazione che porta spesso a una sosta selvaggia nelle vie vicine con conseguente intervento della Polizia Locale” conclude il capogruppo di Novità a Cremona. “Fioccano multe come se piovesse. Domando alla giunta guidata da Andrea Virgilio se non fosse stato meglio dare una programmazione più razionale e dei lavori per attenuare i crescenti disagi della circolazione nella zona Sud. Da più parti ci segnalano che a lavori conclusi saranno soppressi moltissimi posti auto, stabilizzando i disagi che già oggi si verificano per effetto della presenza dei cantieri. Il comparto Po della città già subisce, da anni a causa delle amministrazioni di centro sinistra, un visibile degrado per mancati interventi strutturali su tutta la direttrice via Giordano, via del Sale, viale Po e tangenziale”.

