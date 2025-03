Nel pomeriggio di sabato 22 marzo, una delegazione dell’Associazione Radicale Fabiano Antoniani entrerà nuovamente in visita ispettiva in Casa Circondariale di Cremona Ca’ Del Ferro, questa volta, insieme ai Consiglieri Comunali di Cremona Fabiola Barcellari, Rosita Viola, Marco Olzi, al Consigliere Comunale di Crema Giuseppe Torrisi, alla presidente di Commissione Politiche Sociali a Crema Teresa Caso, oltre che ai cittadini Ivan Fumagalli e Giulio Ferrari.

La Consigliera comunale di Cremona e Segretaria dell’Associazione, Vittoria Loffi, ricordando i recenti eventi che hanno portato Ca’ Del Ferro al centro dell’attenzione mediatica – dal suicidio di un detenuto, all’aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria – commenta: “Le visite ispettive sono uno strumento fondamentale che adottiamo da tempo per portare Istituzioni e cittadinanza a contatto con quello che continua ad essere un quartiere della città, con problematicità proprie. Il Comune di Cremona si mantiene attivo sul tema, ma come ricordato nel corso dell’ultima visita, serve un’azione capillare in grado di coinvolgere il maggior numero di territori possibile, per poter fornire risposte concrete alle esigenze della struttura detentiva”.

“La Casa Circondariale di Cremona continua a trovarsi in condizioni di sovraffollamento, mettendo a dura prova la salute psico-fisica di chiunque si trovi al suo interno, non solo detenuti ma anche operatori, educatori e polizia penitenziaria. Serve agire insieme, ma anche conoscere la struttura da dentro. Per questo continua il nostro lavoro che vuole aprire le porte del carcere ai cittadini”, da seguito la Consigliera comunale di Crema e Presidente dell’Associazione Nancy Pederzani.

Problematica peculiare della struttura continuano ad essere le tossico e alcol-dipendenze di molteplici detenuti, oltre che diversi episodi di autolesionismo che continuano a rendere un intervento Ministeriale in linea con l’Art. 27 della Costituzione più che urgente.

A conclusione della visita, verranno forniti i dati aggiornati concernenti la struttura.

© Riproduzione riservata