Il caro bollette continua a preoccupare le famiglie: secondo un’analisi di mercato di Facile.it, nel 2024, i cittadini lombardi con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, quasi 800 euro per la bolletta della luce e oltre 1500 per quella del gas.

Rispetto al 2023, a parità di consumi, la bolletta elettrica è stata più leggera del 5%. Il vero problema è quella del gas, aumentata del 4%. L’analisi ha messo in evidenza che tra luce e gas, i lombardi lo scorso anno hanno pagato mediamente 2396 euro ovvero il 12% in più rispetto alla media nazionale.

Guardando più nel dettaglio per quanto riguarda l’elettricità, la provincia in cui si è speso di più è Mantova dove la spesa media del 2024 è arrivata a 879 euro. AL secondo posto Lodi con 823, seguita a breve distanza da Brescia, 818 e Cremona 814.

Parlando della bolletta del gas la classifica cambia radicalmente: al primo posto Como dove il conto più salato ha raggiunto i 1.789 euro medi nel 2024. Poi Varese 1.783, Pavia con 1.748 e Cremona a 1.717. A seguire, le province di Mantova (1.707 euro), Lecco (1.697 euro), Sondrio (1.696 euro), Lodi (1.683 euro), Brescia (1.675 euro), Monza e Brianza (1.644 euro), Bergamo (1.638 euro) e Milano (1.384 euro), con il capoluogo che diventa area meno cara per l’utenza.

© Riproduzione riservata