Il Welfare e la Sanità al centro del secondo appuntamento del progetto “Io ci CRedo”, comitato di gestione già noto con il nome di Masterplan 3C, voluto dalla Provincia per il rilancio territoriale delle varie zone di Cremona.

L’amministrazione guidata dal presidente Roberto Mariani ha infatti diviso i lavori in macroaree, o “cantieri tematici”, a cui partecipano diversi attori pubblici e non solo. Nel pomeriggio di giovedì, come detto, si è insediato per la prima volta il cantiere 9 dedicato al Welfare.

“È la prima riunione di questo ‘cantiere’ – ha commentato Mariani – che non si è mai riunito in passato. Si farà il primo passo verso un tavolo di lavoro dedicato: iniziamo con la presentazione del progetto del nuovo ospedale e con lo stato dell’arte della realizzazione delle case di comunità”.

“Tanti però gli argomenti – ha aggiunto il Presidente della Provincia – che, con il tempo, verranno trattati: per esempio, un altro tema che verrà posto all’attenzione nelle prossime riunioni sarà quello del grande problema dei medici di medicina generale”.

Durante l’incontro è stato identificato il team leader che guiderà i lavori durante i prossimi mesi. Ad essere scelta la presidente del Consorzio Sociale Cremasco e avvocato Chiara Tomasetti.

Tra gli invitati anche il direttore di ASST Cremona Ezio Belleri, che dopo aver presentato il progetto del nuovo ospedale ha voluto fare il punto della situazione delle case di comunità sparse sul territorio, con alcune importanti novità. “Siamo in una fase importante di realizzazione della casa di comunità ubicata nel comune di Cremona – ha affermato in merito Belleri – i lavori, finanziati in quota parte con fondi PNRR, in quota parte con fondi regionali sono a buon punto. Abbiamo una scadenza vincolante che è il 31 dicembre 2025, ma l’obiettivo a Cremona è di terminare i lavori prima; questo è l’impegno che ci siamo presi e che si è preso anche il fornitore. Nel frattempo, una porzione della casa di comunità è già stata ultimata ed è in fase di attivazione ed erogazione di una serie di servizi importanti”.

