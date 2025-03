Si è discusso del tema della cartella sociale elettronica in Commissione Coesione Sociale in Comune a Cremona. Il tema era oggetto di un ordine del giorno della consigliera di opposizione Maria Vittoria Ceraso, lista ‘Oggi per domani’. Tema che coinvolge anche gli enti del terzo settore, presenti con alcuni loro rappresentanti.

“Il Comune di Cremona investe nei servizi sociali circa 29 milioni di euro, ma non è soltanto il Comune che si occupa delle povertà del nostro territorio, ci sono anche enti del terzo settore”, ha detto Ceraso.

“Il tema che propongo con la cartella elettronica sociale è proprio quello di mettere a sistema le risorse che pubblico e privato investono sul tema delle povertà. Questo significa che sia il pubblico sia il privato dovrebbero sapere, attraverso una anagrafica che è possibile avere attraverso la cartella sociale quali aiuti sono elargiti a un certo nucleo familiare oppure a un certo soggetto, in modo tale da evitare delle sovrapposizioni in un contesto nel quale i bisogni sono tanti e le risorse sono scarse”. Il testo di Ceraso verrà modificato e portato in consiglio comunale. Tutti i consiglieri sono d’accordo.

Simone Bacchetta

