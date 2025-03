Cosmetica, Calzolari (BolognaFiere): “Cosmoprof è manifestazione in crescita continua”

(Adnkronos) – “La novità di questa 56esima edizione è il continuo crescere della manifestazione”. Si tratta, infatti, di “3128 espositori su quasi il 6% in più della superficie espositiva rispetto all’anno scorso”. Inoltre, “il 35% di questi espositori nelle passate edizioni non c’era” sintomo, che vi è “una grande richiesta di partecipare a questa kermesse”. Sono le dichiarazioni di Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, alla 56esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano.

“Qui a Bologna diamo vita alla più importante manifestazione del settore a livello internazionale, ma il network di Cosmoprof si sta consolidando e sta crescendo anche negli Stati Uniti d’America, nell’Asia, in India, in Messico. In pochi giorni ci aspettiamo circa 250mila visitatori – spiega il presidente di BolognaFiere – La città è già invasa da molte persone provenienti da tutto il mondo. Il 78% degli espositori presenti provengono da altri Paesi”. Dunque, “la dimensione internazionale di Cosmoprof è ormai acquisita”.

“E’ necessario che il famoso indotto, dai trasporti, agli alberghi alla ristorazione, prenda atto che, ormai, siamo un asse portante della crescita economica della città. E’ necessario, infatti, organizzarsi, al fine di non perdere delle opportunità”, tiene a precisare Calzolari. “Sta crescendo con numeri importanti anche Cosmetica Italia, il distretto con cui organizziamo la manifestazione” è “un settore che sta performando molto bene” in quanto “è il quarto espositore a livello europeo”. Questo è motivo di “grande soddisfazione anche per l’aspetto industriale di questa edizione di Cosmoprof, che sappiamo servire proprio a questo: le fiere”, infatti, “servono a mettersi a disposizione di chi produce, di fatto, di chi vuole vendere, innovare e crescere nel mondo”, conclude.