Un normale controllo di routine si è trasformato in un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nei confronti di un 36enne, pluripregiudicato. L’uomo è stato fermato nel pomeriggio di mercoledì dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, in via Ciria. Alla richiesta di esibire i documenti l’uomo ha reagito violentemente, scagliandosi contro i militari e colpendo uno di loro con una forbicina.

Dopo alcuni momenti di tensione, gli uomini dell’Arma sono riusciti a bloccare e disarmare l’aggressore, conducendolo poi in caserma. Il militare ferito ha riportato un leggero taglio alla mano, per il quale è stato medicato al pronto soccorso di Cremona.

L’uomo è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma Santa Lucia, in attesa del processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per il 36enne la misura degli arresti domiciliari.

