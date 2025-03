Preoccupante ondata di furti in casa, in questi giorni, a Cremona e Castelverde. L’ultimo in ordine di tempo è stato messo a segno alle 10 del mattino del 17 marzo in via Breda a Castelverde. I ladri, dunque, hanno agito in pieno giorno, incuranti del passaggio di auto e di persone in una zona, dunque, non isolata.

Evidentemente studiando accuratamente le mosse dei proprietari, hanno agito approfittando dell’assenza dei residenti, che si erano assentati per una sola ora, e hanno messo a soqquadro l’abitazione, portandosi via tutto ciò che si prezioso hanno trovato.

Altre due razzie erano avvenute qualche giorno prima, questa volta di notte, nel centro del paese, con i residenti che dormivano e che non si sono accorti di nulla se non la mattina seguente. Bottino non ingente, ma danni e soprattutto lo spavento per i residenti che hanno rischiato di trovarsi faccia a faccia con gli intrusi.

Furti in casa anche al quartiere Sant’Ambrogio, più volte preso di mira dai topi di appartamento. In questa occasione i malviventi sono entrati in azione alle 16, entrando dal balcone al secondo piano. I proprietari erano assenti e nessuno sembra aver visto o sentito nulla. In tutti i casi sono stati allertati i carabinieri che procedono per le indagini.

In un anno i furti hanno registrato numeri in netto aumento, soprattutto quelli in abitazione. In città si è passati da 1.836 a 2.101.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata