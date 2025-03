Il punto sull’utilità dell’autostrada Cremona Mantova è stato fatto durante la Piazza di CR1. “Sono 20 anni che noi crediamo che questo progetto possa partire, ma soprattutto che debba prendere il via e quindi indipendentemente da quelle che sono state poi le evoluzioni politiche di tutti questi lunghi anni, diciamo siamo fiduciosi che questa cosa si possa fare”, lo ribadisce il presidente degli industriali di Cremona Stefano Allegri.

“Un’opera prioritaria, non soltanto per noi, ma più che altro per la Lombardia e anche a livello nazionale” aggiunge Allegri.

“C’è sviluppo industriale, non c’è sviluppo di un territorio se non c’è sviluppo delle infrastrutture” dichiara il presidente di Confindustria Mantova Fabio Viani che aggiunge “è un’infrastruttura che aspettiamo da vent’anni, congiungerebbe due tratti essenziali nell’economia del nostro paese, cioè la A22 e la A21”.

Scettico il sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio: “la sento citare da 30 anni, c’erano stanziamenti fin dai tempi in cui ero presidente della Provincia, ho smesso nel 2009 a Cremona e non sono mai stati messi in rete. Abbiamo la necessità di rendere scorrevole il traffico tra Cremona e Mantova. Il problema è che manca un tratto centrale del percorso che coincide con la Ti-bre”.

L’assessore Terzi ribadisce che la realizzazione attualmente è bloccata anche a causa della vicenda giudiziaria che vede contrapposti Regione Lombardia e la concessionaria Stradivaria Spa: “Quindi noi siamo un po’ incastrati in questa vicenda giudiziaria che mai avremmo pensato e che non auspicavamo, ma che in realtà ci ha coinvolti e che quindi dobbiamo gestire”.

Per Carlo Vezzini, presidente di Stradivaria “non sempre in un contenzioso c’è un vincente o un perdente, ma si possono aprire anche scenari transattivi. Il progetto c’è, e le due corsie di marcia sono più che adeguate. Il problema è un altro – aggiunge Vezzini -, che dal 2019 a oggi i prezzi sono aumentati del 30% facendo lievitare i costi ad almeno un miliardo e mezzo di euro”.

La battuta finale è del presidente mantovano Viani: “In poco meno di due anni di presidenza ho incontrato Fontana, ho incontrato il Ministro Salvini al Ministero a Roma, ho incontrato gli amministratori locali e tutti si sono dichiarati favorevoli alla realizzazione di quest’opera. Lei si figuri se qualcuno fosse stato contrario”.

Giovanni Palisto

